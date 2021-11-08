Bandırma Elektrikçiler Odasından beş yıldızlı otel tepkisi. - Son Dakika

Balıkesir Esnaf Odaları Birliği'nin Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın 5 yıldızlı Alanya Long Beach Resort Hotel'de yapmasını eleştiren, Bandırma Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, " Toplantıdan çıkan kararları merak ediyor ve sonuç bildirgesini bekliyoruz" dedi.

Bandırma Elektrikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir Esnaf Odaları Birliğinin Başkanlar Kurulu Toplantısı 5 yıldızlı Alanya Long Beach Resort Hotel'de yapmasını eleştirdi. Balıkesir Esnaf Odaları Birliğinin 2021 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısını il dışında yapmasını onaylamadığını belirten Başkan İl, " Balıkesir sınırları içerisinde bu tür toplantıları yapacak çok sayıda tesis bulunmasına rağmen, toplantının esnaf ve sanatkarımız pandemiden gerekse ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı zor günler geçirirken, 750 km uzaklıkta bulunan 5 yıldızlı bir hotelde ailelerinde katılımıyla yapılması kabul edilebilir bir davranış değildir. Ondan dolayı bu toplantıya gitmedim. Bu toplantı Körfez Bölgesinde yapılmış olsaydı en azında bölge ekonomisine katkıda bulunmuş olunacaktı. Ayrıca 5 yıldızlı otele ödenen para ile Kazdağları'nda yanan ormanlık alanlara 84 odanın katkısıyla fidanda dikilebilirdi. Şimdi biz Bandırma'da toplantıda alınan kararları merak ediyoruz ve merakla sonuç bildirgesinin açıklanmasını bekliyoruz. Esnaflar adına hangi kararlar alınmış merak ediyoruz. " şeklinde konuştu. - BALIKESİR