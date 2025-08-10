Bandırma Gemi Müzesi Yaz Döneminde 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Bandırma Gemi Müzesi Yaz Döneminde 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

10.08.2025 13:41  Güncelleme: 13:49
Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bandırma Gemi Müzesi, yaz döneminde 102 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayarak tarihi ve kültürel önemini bir kez daha kanıtladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, müzenin milli mücadele ruhunu yaşamak isteyen herkesi Samsun'a davet etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Bandırma Gemi Müzesi, yaz döneminde 100 binden fazla kişiyi ağırladı. Kültür turizmine önemli katkılar sunan müzelere ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Milli Mücadele ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi Gazi Şehir Samsun'umuza bekliyoruz" dedi.

Turizm zenginliği ile dikkat çeken ve çok sayıda müzeye ev sahipliği yapan Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi yoğun ilgi görüyor. Canik ilçesinde yer alan ve Atatürk'ün 1919'da Samsun'a geldiği süreci yansıtan Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müzesi Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde 102 bin 818 kişiyi ağırladı. Müze, temmuz ayında ise 55 bin 79 kişinin tercihi oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan müzede Atatürk'ün beylik tabancasından kıyafetlerine, Nutuk kitabının orijinal nüshasından çeşitli fotoğraflara birçok eser sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı halinin bal mumu heykellerle canlandırıldığı müze misafirleri tarihi yolculuğa çıkarıyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı da müzede bulunuyor.

Gazi şehir Samsun vurgusu yaprak Samsun'un Milli Mücadele sürecindeki önemine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Milli Mücadelenin meşale şehri, ilk adımın kenti Samsun'umuz her alanda olduğu gibi kültür turizmi noktasında da birçok zenginliği barındırıyor. Kültür ve tarihi zenginliğimiz yansıtan çok sayıda müzemiz var. Bu müzelerden altısı Büyükşehir Belediyesi olarak bizim sorumluluğumuzda. Bunlardan biri de Bandırma Gemi Müzesi. Kültür turizmine önemli katkılar sunan müzelere ilgi her geçen yıl artıyor. En fazla ilgiyi de Bandırma Gemi Müzesi görüyor. Sadece temmuz ayında Bandırma Gemiz Müzemiz 55 bin kişiyi ağırladı. Samsun'umuzun tarihi rolüne ışık tutan, o yılları bugün yeniden yaşatan Bandırma Gemi Müzesi misafirlerimizi 1919'lu yıllara adeta yolculuğa çıkarıyor. Bizlerde 1919 ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi Samsun'a ve Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

