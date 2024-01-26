Bandırma Gümrük Müdürlüğü\'nden 26 Ocak Dünya Gümrük Günü Töreni

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Gümrük Müdürlüğü tarafından 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle liman içinde tören düzenlendi.

Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı tarafından konuşma yapıldı. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle bu yılın teması ise "Geleneksel ve Yeni Ortaklarla İşbirliğinde Gümrükler" belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı, " Türkiye'nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl 26 Ocak tarihinde 'Dünya Gümrük Günü' kutlanmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü her yıl 26 Ocak tarihinde farklı bir tema belirlemekte olup 2024 yılı için belirlenen 'Geleneksel ve Yeni Ortaklarla İşbirliğinde Gümrükler' teması çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız personeli arasında birlik ve beraberliği arttırmak, gümrüklerimizi halka tanıtmak, sorunlarımızı anlatmak açısından özel önemi haiz bir gün olan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü yurt çapında etkin bir şekilde kutlanmaktadır. Gümrük teşkilatımız, kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak, kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak gibi çok önemli görevleri başarı ile yerine getirmektedirler. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat çalışan görevlilerimiz canla başla görevlerini sürdürmekteler" dedi.

Törene, Gar Müdürü Doğan Yıldız, Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı, Bandırma Liman İşletme Kontrol Müdürü Orhan Kılıç, Çelebi Genel Müdürü Gürkan Bayır, Liman Bölge Başkanı Kürşat Ayyıldız ve Gümrük çalışanları hazır bulundu. - BALIKESİR