Bandırma Koyunculuk Enstitüsü Müdürü Kılınç, Manyas'ta üreticilerle buluştu
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, Manyas bölgesindeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette çiftliklerdeki üretim faaliyetleri incelenirken hayvancılığın geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, Manyas bölgesinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette çiftliklerde yürütülen üretim faaliyetleri incelenirken, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, bölgedeki hayvancılık işletmeleriyle iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, Manyas bölgesinde üretim yapan çiftlikleri ziyaret ederek işletmelerdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Ziyaretler sırasında üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Kılınç, çiftliklerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretim süreçlerinin yerinde değerlendirildiği buluşmalarda, hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak iş birliği imkanları ele alındı.
Üreticilerin sahadaki çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerle iş birliği içerisinde hayvancılığın gelişimine katkı sunmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
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