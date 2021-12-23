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Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu - Son Dakika

Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu

23.12.2021 09:11

Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Eti Maden Ortaokulu, AB (Erasmus+K101) projesi kabul gören ilk ortaokulu oldu.

Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Eti Maden Ortaokulu, AB (Erasmus+K101) projesi kabul gören ilk ortaokulu oldu.

Bandırma Eti Maden Ortaokulunun 2020 yılında başlattığı "Sadece Kodlama - Robotik Yetmez Stem de Lazım" isimli Erasmus + K101 projesi AB Projesi kabul gördü. Proje ekibi Matematik Öğretmeni Işıl Aksoy, Bilişim Teknoloji Öğretmeni Cüneyt Polat, Teknik Tasarım Öğretmeni Saime İnce, Fen Bilimleri Öğretmeni Demet Şenyüz ve Fen Bilimleri Öğretmeni Hava Dutlu proje konusunda Prag'ta eğitim gördüler. Projedeki amacın öğrencilere analatik düşünme becerisi kazandırmak olduğunu belirten Matematik Öğretmeni Işıl Aksoy, "Projemiz 2020 Yılında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından hibelendirilmiştir. Projemizin adı" Sadece Kodlama - Robotik Yetmez Stem de Lazım". Biz bu proje ile ilgili Çekya Cumhuriyetinin Prag işinde 5 günlük bir kurs aldık. O kurstan sonra ülkemize döndüğümüzde okulumuzda öğrencilerimizle Robotik kodlama çalışması yaptık. Amacımız öğrenmeyi kalıcı hale getirmek, öğrencilerimize analitik düşünme gibi becerileri de kazandırmayı hedeflemekteyiz." şeklinde konuştu.

Bu proje ile öğrencilerin kodlama becerisini arttığına değinen Bilişim Teknoloji Öğretmeni Cüneyt Polat'ta," Bizler Prag' tan döndükten sonra edindiğimiz beceriler ve daha önce bildiğimiz becerilerimizi birleştirerek okulumuzda bazı Stem çalışmaları yaptık. Öğrencilerimizle beyin fırtınası yaptık, öğrencilerimizin de fikirlerini alarak ortak projeler çıkarttık. Bu tür proje çalışmalar ile öğrencilerimiz kodlama becerisi kazanıyorlar" diye konuştu.

Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu
Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu
Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu
Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu

Avrupa Birliği, Balıkesir, Eti Maden, Erasmus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'nın AB projesi kabul olan ilk ortaokulu oldu - Son Dakika


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