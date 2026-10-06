Bandırma Paşabayır'da kapak kampanyası 11 ve 12'nci engelli aracını kazandırdı - Son Dakika
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Bandırma Paşabayır'da kapak kampanyası 11 ve 12'nci engelli aracını kazandırdı

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Bandırma Paşabayır\'da kapak kampanyası 11 ve 12\'nci engelli aracını kazandırdı
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Bandırma Paşabayır'da "Umuda Yolculuk" kapak kampanyasına destek veren Hüseyin Kocabıyık'a teşekkür plaketi takdim edildi. Kampanyadan elde edilen katkıyla 11 ve 12'nci engelli aracı ile tekerlekli sandalye gibi medikal malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi hastaların medikal ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla sürdürülen "Umuda Yolculuk" plastik kapak kampanyası devam ediyor. Kampanyaya düzenli destek veren Akçapınar Mahalle Muhtarı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık'a, Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, kampanya kapsamında vatandaşlardan toplanan plastik kapakların düzenli olarak Paşabayır Mahalle Muhtarlığı binasına ulaştırıldığını belirtti. Toplanan plastik kapakların geri dönüşüme kazandırılmasıyla elde edilen katkılarla engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi hastaların çeşitli medikal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlandığı bildirildi. Kampanya kapsamında bugüne kadar havalı yatak, walker, koltuk değneği, hasta tuvaleti, hasta bezi, yatak ve tekerlekli sandalye gibi çeşitli medikal malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

"11 ve 12'nci engelli aracımızı almamıza vesile oldu"

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, kampanyaya verdiği desteklerden dolayı Hüseyin Kocabıyık'a teşekkür ederek, "Umuda Yolculuk adlı kapak kampanyamız engelli bireylerimiz ve ailelerimiz için devam ediyor. Kampanyamızı her geçen gün daha da geliştirerek daha fazla kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradan elde edilen katkılarla ihtiyaç sahibi hasta ve engelli bireylerimizin medikal ihtiyaçlarına destek oluyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında farklı medikal malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Şentürk, "Havalı yatak, walker, koltuk değneği, hasta tuvaleti, bez, yatak ve tekerlekli sandalye gibi birçok medikal malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Şentürk, Hüseyin Kocabıyık'ın kampanyaya düzenli olarak destek verdiğini belirterek, "Bu kampanyamızda 11 ve 12'nci engelli aracımızı ve çeşitli medikal ürünlerimizi almamıza vesile olan Akçapınar Mahalle Muhtarımız ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanımız Hüseyin Kocabıyık'a, engelli bireylerimiz ve hasta yakınlarımız adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katkılarından dolayı teşekkür etmek isteyen Belgin Şentürk, Hüseyin Kocabıyık'ı makamında ziyaret ederek teşekkür plaketini takdim etti.

Şentürk, kampanyaya verilen desteğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, vatandaşların plastik kapakları toplamaya devam etmesini istedi.

"Umuda Yolculuk" kampanyasının önümüzdeki dönemde de devam edeceği, vatandaşların topladıkları plastik kapakları Paşabayır Mahalle Muhtarlığı binasına ulaştırabilecekleri belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma Paşabayır'da kapak kampanyası 11 ve 12'nci engelli aracını kazandırdı - Son Dakika
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