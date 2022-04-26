Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı - Son Dakika
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Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı

26.04.2022 00:18
Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde geleneksel hale getirilen Ziraat Odasının düzenlediği iftar yemeğinde muhtarlar, esnaf odaları ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde geleneksel hale getirilen Ziraat Odasının düzenlediği iftar yemeğinde muhtarlar, esnaf odaları ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi.

Bandırma Ziraat Odası iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb Mahir Mavi, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, muhtarlar, esnaf odaları başkanlarının yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. İftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırma Ziraat Odasının düzenlediği iftar yemeğine katıldık. Odalarımızla bu akşam olduğu gibi her zaman güzel ilişkiler ile birlikteyiz, dayanışma içinde çalışıyoruz. Nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçları, edilen duaları kabul etsin" dedi.

Düzenledikleri iftar yemeğine katılanlara teşekkür eden Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez de, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğine davetimizi kırmayarak katılan herkese teşekkür ediyorum. Tüm üyelerimizin yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutluyorum." diye konuştu - BALIKESİR

Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı
Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı
Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Ziraat Odası'nın geleneksel iftarı yapıldı - Son Dakika
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