- Bandırmaspor - Göztepe maçının ardından
BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler mücadele değerlendirdi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" dedi. Taraftarlarını üzdüklerini ama hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Eroğlu "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Şu an istediğimiz skorları alamıyoruz. Bugünkü maç kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı kazansaydık yukarılara tutunabilirdik. Maçın genelinde pozisyona girmekte zorlandık. Rakibimize de çok pozisyon vermedik. Topu kaptırdığımız bir pozisyon sonrası golü yedik. Galatasaray maçı bizim için yoğun bir tempoda geçmişti, bugünkü maçın son bölümünde hem mental hem de fiziksel olarak onun etkilerini gördük. Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Çok iyi olmak zorundayız, üzdüğümüz taraftarları da sezon sonu mutlu etmek zorundayız" dedi.
Göztepe cephesi
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da sert ve zor bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Bizim takım organizasyonunu ve dinamizmini sonuna kadar sürdürdü ve 2 gol bulduk. Bu statta oynamak birçok takım için zor, o yüzden bu galibiyet bizim için çok önemli. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi her zaman destekliyorlar. İnanıyorum ki biz takım ve taraftar birlikte olduğumuzda her şeyi başarabilir ve Süper Lig'e çıkabiliriz. Önümüzde çok maç var ve bizim taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var, o yüzden ceza yememeleri için taraftarlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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