Bangkok\'ta Ramazan Bayramı Coşkusu

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Ramazan Bayramı bugün başladı. Başkent Bangkok'ta Taylandlı ve ülkeyi ziyaret eden yabancı müslümanlar, bayram namazı için İslam Merkezi'nde saf tuttu. Caminin içi ve avlusu tamamen doldu. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle caminin kapalı bölümü kadınlara ayrıldı. Geleneksel kıyafetlerini giyen Taylandlı müslümanlar ve farklı ülkelerden gelen yabancı mMüslümanlar namaz sonrası cami avlusunda toplanarak bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tayland İslam Merkezi İmamı Şafii Napakorn, bayram hutbesinde Ramazan ayının birlik, sabır ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekerek Müslümanların bu değerleri yıl boyunca yaşatması gerektiğini ifade etti. Şafii Napakorn, "Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tuttuk, Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik ve fitrelerimizi verdik. Bugün de Tayland İslam Merkezi'nde, Taylandlı ve dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslüman kardeşlerimizle birlikte bayram namazımızı eda ettik. Bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, barış, huzur ve kardeşlik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 7'si müslüman

Yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip Tayland'da müslümanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Müslüman nüfusun büyük bölümü ülkenin güneyinde, Malezya sınırında yer alan Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde yoğunlaşırken, başkent Bangkok'ta ise özellikle bayram ve dini günlerde camilerde yabancıların da katılımıyla yoğunluk artıyor. - BANGKOK