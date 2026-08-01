Baraçlı, Kartepe Evleri’ndeki son hazırlıkları yerinde değerlendirdi - Son Dakika
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Baraçlı, Kartepe Evleri’ndeki son hazırlıkları yerinde değerlendirdi

Baraçlı, Kartepe Evleri’ndeki son hazırlıkları yerinde değerlendirdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapımı büyük ölçüde tamamlanan 12 blok ve 144 daireden oluşan Kartepe Evleri Projesi’nde incelemelerde bulunarak teslim süreci öncesindeki son hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapımı büyük ölçüde tamamlanan 12 blok ve 144 daireden oluşan Kartepe Evleri Projesi'nde incelemelerde bulunarak teslim süreci öncesindeki son hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, kent genelinde yapımı devam eden yatırım ve hizmet projelerini bizzat sahada takip ediyor. Bu kapsamda Baraçlı, büyükşehir iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından yapımı tamamlanma aşamasına getirilen Kartepe Evleri Projesi'nde incelemelerde bulundu. Baraçlı'ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Erhan Coşan eşlik etti. İnceleme sırasında yetkililer, projede gelinen son aşama ile teknik ve idari süreçler hakkında Genel Sekreter Baraçlı'ya kapsamlı bilgi sundu.

Teslim sürecine yönelik bilgi alındı

Toplam 12 blok ve 144 daireden oluşan Kartepe Evleri Projesi'nde bloklar, ortak kullanım alanları, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarında yürütülen çalışmalar tek tek incelendi. Teslim sürecine yönelik son kontrollerin de değerlendirildiği incelemede, projede kalan imalatlar ve hak sahiplerine teslim öncesinde yürütülen hazırlıklar gözden geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baraçlı, Kartepe Evleri’ndeki son hazırlıkları yerinde değerlendirdi - Son Dakika

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