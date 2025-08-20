Baraka tarzı evde yaşam mücadelesi - Son Dakika
Baraka tarzı evde yaşam mücadelesi

Baraka tarzı evde yaşam mücadelesi
20.08.2025 16:39
Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçirdiği ameliyat sonrası sakat kalan vatandaş, bundan dolayı 5 yıldır çalışamadığını söyledi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Muzaffer Bulut, 2020 yılında ayağının burkulması sonucu hastaneye başvurdu. İddiasına göre, yanlış ameliyatın ardından sakat kalan Bulut, bakıma muhtaç hale geldi. Yakınlarının ilçe merkezindeki iki odalı bakımsız evine yerleşen Bulut, tek başına engelli aylığı ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bulut, "Önceki yaşamımda çalışıyordum ve taş duvar ustasıydım. 2020 yılının haziran ayına kadar kendi kazancımı, ekmeğimi çıkartıyordum. 5 yıldır çalışamıyorum. Ayağımdaki yanlış bir ameliyattan dolayı sakat kaldım. Şehit yeğenimin cenazesinde de üzüntüden felç geçirmiştim. Doktor ameliyatta 'ayağın kırılmış, kemik ayağında dağılmış' dedi. 8 Haziran 2020'de hastaneye gittim. 9'unda ameliyat etti. Yanlış ameliyattan dolayı bir tane uzun vida ayağımda duruyor" dedi.

"Eşin, dostun yardımıyla geçiniyorum"

Okuma yazması olmadığını, sadece engelli maaşıyla geçindiğini kaydeden ve hayırseverlerden yardım isteyen Bulut, "Eşin, dostun yardımıyla geçiniyorum. Allah, hayırseverlerin yaptıkları hayırları kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
