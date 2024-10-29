Baran Güran'dan Narin Güran Açıklaması - Son Dakika
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Baran Güran'dan Narin Güran Açıklaması

Baran Güran\'dan Narin Güran Açıklaması

Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili ağabey Baran Güran, suçu başkalarına atmadı.

29.10.2024 14:41
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Vahşice katledilen Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına konuştu. Uzun süren sessizliğini bozan Baran Güran ailesini savundu.

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti. Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu.

"Narin'i kim öldürdü?" sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes'i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim en büyük şüphe duyduğu kişi Nevzat Bahtiyar'dı.

Baran Güran'a annesinin "gizlice kan aldırdığı" iddiaları da soruldu. Güran, Siverek'ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin'i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

Enes'in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. "Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı" dedi.

Ağabey Baran Güran; Enes'in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. "Narin'e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı" dedi.

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran'a göre, amca değil; baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'dı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baran Güran'dan Narin Güran Açıklaması - Son Dakika

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