Bardız şehitleri Erzurum\'da anıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 3'üncü ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

1'inci Dünya Savaşı'nda Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda şehit olan askerlerimiz Erzurum'un Şenkaya İlçesi Bardız Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Burada düzenlenen anma programına, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Şenkaya ve Oltu İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bardız Camisi'nin minaresine 85'inci Alay Sancağı

Erzurum Valiliği öncülüğünde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen program öncesinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, Bardız Yayla Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti, kahraman şehitlerimizin anıtına karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından program, Bardız Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, 85'inci Alay Sancağı temsili olarak Bardız Camisi'nin minaresine çekildi. Ardından okunan ezan ve yapılan saygı atışıyla şehitler bir kez daha minnetle yad edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 111 yıl önce 22 Aralık'ta, Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Şenkaya'da, Allahuekber Dağları'nı iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerimizin azmin ve fedakarlığın ibret dolu hikayesini yazdığını söyledi.

Program kahramanlık türküleri ve Mehteran ekibinin konsere ile sona erdi. - ERZURUM