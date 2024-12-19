Barış Manço Çankırı'da Anıldı - Son Dakika
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Barış Manço Çankırı'da Anıldı

Barış Manço Çankırı\'da Anıldı

Barış Manço, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte şarkılarıyla anıldı.

19.12.2024 23:49
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Efsane sanatçı Barış Manço, Çankırı'da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte şarkılarıyla anıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Barış Manço şarkıları ile anıldı. Barış Manço eserlerinin yer aldığı anma etkinliğinde sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinlikte seslendirilen şarkıları dinleyen vatandaşlar ve öğrenciler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Barış Manço'yu anmak istediklerini belirten Müzik Topluluğu Başkanı Tansel Baydemir, "Her çağa hitap edecek bir anma gecesi düzenlemek istedik. Yaklaşık 10 arkadaşımız bu programa bir buçuk aydır emek verdi. Çalışmalarımızda sancılı bir süreç yaşasak da sonunda ortaya güzel bir etkinlik çıktı" dedi.

Etkinliğe, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Barış Manço Çankırı'da Anıldı - Son Dakika

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