Baro Başkanı Öner'den 29 Ekim mesajı; "Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Baro Başkanı Öner'den 29 Ekim mesajı; "Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır"

Baro Başkanı Öner\'den 29 Ekim mesajı; "Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır"

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

29.10.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Öner, 'Erzurum Barosu olarak Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır' dedi.

Başkan Öner: mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadele sonucu canla, başla, şanla ve şerefle 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen ve geleceğimizin teminatı ile dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizin 101'nci yılına kavuşmanın, gururunu ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Dünya tarihine altın harflerle yazılan ve destansı bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurulan devletimizin cumhuriyetle taçlandırılışının 101'nci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet; Devletimizin ve necip milletimizin dili, bayrağı, marşı, başkenti, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğümüzün teminatıdır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'nci yılında; "yurtta barış, dünyada barış" felsefesinin yaşama geçtiği; bütün yurttaşların hukuk karşısında eşit olduğu ve bütün çocukların aklın ve bilimin ışığında eğitim alabildiği bağımsız bir vatan hayali kuran vizyonu ve bu hayali gerçekleştirmek için canları uğruna mücadele etmeyi göze alan onurlu duruşu saygıyla selamlıyoruz. Erzurum Barosu olarak tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı bu bilinçle el ele vermeye, ortak paydamız olan adalet duygusunda kenetlenmeye ve hukuk devletinin şemsiyesi altında, insan hak ve özgürlüklerinin temel alanda "demokratik laik sosyal hukuk devleti" ilkelerini sürdürmek.

'Cumhuriyet yüce Türk Milletine verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.'

Hukukun üstünlüğünü, adaletin vazgeçilmezliğini, hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyduğumuz eşitliği sağlamak için gereken çözüm yollarını, Erzurum Baromuzun öncülüğünde hep beraber bulacağımıza inanıyoruz.

Cumhuriyet yüce Türk Milletine verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz, daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir. Al bayrağımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız anlamlı gün vesilesiyle 101'nci yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını temin etti. Erzurum Barosu olarak Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek savunmaya devam edeceğiz. TBMM'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizi hürriyetine kavuşturup devletimizi bağımsızlaştıran kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, erzurum, 29 Ekim, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baro Başkanı Öner'den 29 Ekim mesajı; 'Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:34:55. #1.11#
SON DAKİKA: Baro Başkanı Öner'den 29 Ekim mesajı; "Cumhuriyet bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.