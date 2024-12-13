Bartın\'da Balkonundan Düşen Bilgisayar İşletmeni Oğuz Karamanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bartın'da balkondan düşerek hayatını kaybeden bilgisayar işletmeni Oğuz Karamanoğlu, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'ın Kuyumcular köyüde yaşayan 35 yaşındaki Oğuz Karamanoğlu, gece 01.30 sıralarında çıktığı evinin balkonundan yere düştü. Hayatını kaybeden Karamanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Karamanoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a getirildi.

Karamanoğlu için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi Kozlu ilçesine bağlı Askeritepe mevkisindeki mezarlığa defnedildi. Basketbol ve hentbol sporlarına olan ilgisi ve katkılarıyla bilinen Karamanoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra üniversite camiasında da hüzne neden oldu.

Cenazeye Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Erkut Alacalı, Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ile Karamanoğlu'nun yakınları katıldı. - ZONGULDAK