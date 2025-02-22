Bartın\'da Madenciler Karla Coştu

Yerel

Bartın'da yerin yüzlerce metre altında altında çalışan maden işçileri, mesai bitiminde çıktıkları yeryüzünde kar yağışını görünce çocuklar gibi sevindi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocaklarında çalışan madenciler, 8 saatlik mesainin ardından kuyu başı olarak bilinen kısımdan yeryüzüne ilk adımlarını attı. Bu seferki mesai bitiminde kar sürprizi ile karşılaşan madencilerin yüzü gülerken, neşeli hareketleri dikkat çekti. Kendi cep telefonları ile o anları kaydeden madenciler, bellerinde maske, ellerinde kazma kürek, kafalarında baret, boyunlarında fener ve yüzlerinde kömür karası ile kömür ocağından çıkarak soyunma odalarına gitti.

Bir madenci arkadaşlarının kaydettiği o anlarda madenciler, çıkardıkları ses ve hareketlerle hem bir mesaiyi sağ salim bitirmenin hem de kar yağışının sevincini yaşadı. - BARTIN