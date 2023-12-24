- Bartın'da yağmur ve fırtınadan sonra kar yağışı başladı

BARTIN - Sağanak yağışın ve fırtınanın vurduğu Bartın'da şimdi ise kar yağışı başladı. İlk belirlemelere göre 17 ev ve işyerinin çatısının uçtuğu şehrin kırsalında ise kar yağışı başladı.

Bartın'da ilk belirlemelere göre il merkezinde 7, Kozcağız Beldesi'nde 6, Ulus ve Amasra ilçelerinde 2'şer ev ve iş yeri olmak üzere toplam 17 adet çatının şiddetli fırtınada uçtuğu belirlendi. Fırtına ile birlikte dün gün boyu etkili olan sağanak yağış, bu sabah saatlerinde ise Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Sabah başlayan kar nedeniyle evlerinin çatısı uçan vatandaşlar şok üstüne şok yaşarken, kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştı. Devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolları yeniden açmak için harekete geçti.

Hasar tespiti başlandı

Fırtınada uçan çatı ihbarlarının ardından AFAD ekipleri, olay yerine giderek hasar tespiti çalışması başlattı. Gelen tüm ihbarları tek tek değerlendiren ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ekiplerin, hafta içerisinde de devam edeceği çalışmalarda, ilk belirlemelere 17 olan hasarlı çatı sayısının daha da artması beklendiği öğrenildi.

Önce fırtına sonra kar vurdu

Şiddetli fırtınada çatısı uçan ve Ulus ilçesi Ağaköyü Şahinoğlu Mahallesi'nde 93 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan Sefa Kaya'ya ait 71 yıllık kilitli ahşap evinin çatısı fırtınaya dayanamadı. Çatının büyük bölümünün uçtuğunu yaklaşık 100-150 metre havaya savrulduğunu anlatan ev sahibi Sefa Kaya, kendisinin emekli olduğunu ve çatıyı yeniden yaptıracak ekonomik gücünün olmadığını kaydetti. Sabah başlayan kar yağışı nedeniyle mağduriyetlerinin katlandığını ifade eden Kaya, soğuk hava ve yağan kar nedeniyle ne yapacaklarını bilmediklerini belirterek, devlet yetkililerine seslenerek yardım istedi.

Kar topu oynadılar

Fırtınada hiç hasarın oluşmadığı Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler Köyü ile Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Kıyıklar köyünde de kar sevinci yaşandı. Kapanan köy yollarına rağmen köylüler kışın keyfini sürüyor. Köylüler, kar topu oynayarak, özledikleri karın tadını çıkarıyor.