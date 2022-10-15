Bartın haberleri... Vali Kaldırım'dan Amasra'daki elim olay için duyarlı davranış - Son Dakika
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Bartın haberleri... Vali Kaldırım'dan Amasra'daki elim olay için duyarlı davranış

15.10.2022 20:02
Bartın haberleri... Vali Kaldırım'dan Amasra'daki elim olay için duyarlı davranış

Bartın yerel haberi | Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve ülkeyi derinden etkileyen maden ocağındaki patlama nedeniyle Geyve ile Hendek ilçelerinde dün ve bugün gerçekleştirilen festivallerdeki konser ve eğlence bölümleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Hendek...

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve ülkeyi derinden etkileyen maden ocağındaki patlama nedeniyle Geyve ile Hendek ilçelerinde dün ve bugün gerçekleştirilen festivallerdeki konser ve eğlence bölümleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Hendek festival düzenleme heyetiyle yaptığı görüşme neticesinde alınan kararla iptal edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen elim olaydan dolayı Geyve ve Hendek'te gerçekleştirilen festivallerin bugün ve yarınki konser ile eğlence bölümleri iptal edildi. Konuya özel hassasiyet gösteren Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, "Hepimizin yüreği yandı. Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 40 işçimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Geyve, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın haberleri... Vali Kaldırım'dan Amasra'daki elim olay için duyarlı davranış - Son Dakika

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