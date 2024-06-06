Bartın Irmağı'nda DSİ'nin Irmak Islahı Projesi'ne Karşı Mücadele Sürüyor

Yerel

GENÇAĞA KARAFAZLI

(BARTIN)- Bartın'da seli önlemek amacıyla 1. derece doğal sit alanı ilan edilen Bartın Irmağı'nda DSİ tarafından yapımı süren 'Irmak Islahı Projesi'ne karşı kent halkının mücadelesi sürüyor. Projenin sonu tahmin edilemeyecek daha büyük ve vahim sorunlara neden olacağını belirten Bartın Barosu avukatlarından Nail Öztürk, "Bartın Irmağı sahipsiz değildir, ırmağımızın beton kanallar, taş duvardan ve camdan darabalar ile kendi insanından koparılmasına asla izin vermeyecek ve sürecin hukuki bağlamda da takipçisi olacağız" dedi.

Bartın'da vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, Hükümet Caddesi'nde bir araya gelerek 1. derece doğal sit alanı ilan Bartın Çayı'nda DSİ tarafından yapımı süren Irmak Islahı Projesi'ne tepki gösterdi. Basın açıklamasına, TMMOB'a bağlı meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, baro, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, uzmanlar, Bartın Belediye Başkan Vekili Recai Çakır, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, TSO Başkanı Halil Balık, sendikalar ve onlarca yurttaş katıldı.

"Bartın Çayı 1. Derece doğal sit ilan edilmiştir"

Bartın Barosu avukatlarından Nail Öztürk, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarihli oluru ile de yakın geçmişte 'Bartın Çayı ve Çevresi Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil değişikliğine uğramıştır. Irmak üzerinde tescilli kültür yapıları olarak 1787 yılında yapılmış Kemer Köprü ve 1887 yılında yapılmış Ordu Yeri Köprüsü gibi önemli köprüler bulunmaktadır. Bartın Irmağı doğa ve kültür turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır. Nitekim son yıllarda Bartın Irmağı'nda turizmin ve su sporlarının geliştirilmesine yönelik projeler bulunmaktadır. Son yıllarda ırmak çevresinde nesli tehlike altında olan su samurlarının da var olduğu kamuoyunda yer bulmuştur. DSİ tarafından 21B pazarlık usulü ile 1 Şubat 2023 tarihinde ihale edilmiş olan 'Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı 1. Kısım' işi sözleşme yapılan firma ile imzalanmış ve işe başlanmıştır. 300 günde tamamlanması öngörülen yapım işinin tamamlanmadığı gibi, Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu ve koruma kurullarınca istenen birçok bilgi ve bilimsel raporlar olmaksızın devam ettiğini görüyoruz.

"Bartın ırmağı sahipsiz değildir"

Bartın Irmağı İnisiyatifi, 3 Mayıs 2024 tarihinde Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplanan siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, meslek odaları, sendikalar, TMMOB'a bağlı odalar, içinde Bartın sevdası olan teknik insanlardan oluşan ve 50 yaşlı tüzel kimliği temsil edildiği bir toplantıda kurulmuştur. Amacı Bartın Irmağı Islah Projesi adı altında kamuoyu ile detayları paylaşılmayan, konunun birinci muhatabı belediyemizin bile bilgisi dışında devam eden beton ve camdan duvar edilerek ırmağın doğal akışından koparılan bu çalışmalardan duyduğumuz endişe ve bilinmezliklerin ortaya konulması amacıyla ortaya çıkan bu inisiyatif, çalışmalarını da hızlandırmıştır. Dünya Çevre Günü dolayısıyla bugün biz Bartın Irmağı inisiyatifi birleşenleri olarak Bartın halkının binlerce bireysel dilekçeyle itirazını yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olan il müdürlüğüne sesleniyoruz. Bartın Irmağı'nın taşkın riskine karşı hazırlanan Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islah Projesi'nin eksiklikleri, çözüm değil sonu tahmin edilemeyecek daha büyük ve vahim sorunlara neden olacak olması nedeniyle İl Müdürlüğü tarafından ırmak güzergahının tamamının bilimsel olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını ve ekosistem bütününe zarar verecek uygulamalarınızın durdurulmasını tekrar talep ediyoruz. Bartın Irmağı sahipsiz değildir, ırmağımızın beton kanallar, taş duvardan ve camdan darabalar ile kendi insanından koparılmasına asla izin vermeyecek ve sürecin hukuki bağlamda da takipçisi olacağız."