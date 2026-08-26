Baş Komiser Emre Gevanci Terfi Etti - Son Dakika
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Baş Komiser Emre Gevanci Terfi Etti

Baş Komiser Emre Gevanci Terfi Etti
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Manisa Selendi İlçe Emniyet Amirliği Komiseri Emre Gevanci, baş komiserliğe terfi etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği görevini yürüten Komiser Emre Gevanci, yapılan rütbe değerlendirmesi sonucunda baş komiserliğe terfi etti. Gevanci'nin terfisi ilçede memnuniyetle karşılandı.

1993 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Emre Gevanci, ilk, orta ve lise eğitimini Kırşehir ve Aydın'da tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gevanci, 2017 yılında Gölbaşı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde polislik eğitimini tamamlayarak mesleğe adım attı.

2018 yılında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Gevanci, 2024 yılında Selendi İlçe Emniyet Amirliği görevine atandı. İlçede görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Gevanci, son rütbe değerlendirmesinin ardından baş komiser rütbesine yükseldi.

Gevanci'nin baş komiserliğe terfi etmesi Selendi'de memnuniyetle karşılanırken, yeni rütbesinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baş Komiser Emre Gevanci Terfi Etti - Son Dakika

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