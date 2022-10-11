Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı - Son Dakika
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Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı

11.10.2022 12:41

Can Göktuğ Boz'un İstanbul Ataşehir'de yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, katıldığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında kızının ölüm haberini kimsenin veremediğini ve zaman içerisinde olayı öğrendiğini ağlayarak açıkladı.

İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz'un (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına görüntülü bağlandı. Kızının öldürüldüğü günü ve nasıl öğrendiğini gözyaşları içerisinde anlattı.

Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in annesi, kızının haberini nasıl aldığını anlattı

"ANNENİN ACISINI, ATEŞİNİ NE SÖDÜREBİLİR Kİ?"

Anne Beyhan Cengiz, "Gözümden sakındığım, dualarımla emeklerimle büyüttüğüm ve şehit edilen annenin acısını, yanan ateşini ne söndürebilir ki?" ifadesini kullandı. Katilin aldığı cezayla ilgili, "Adalet yerini buluyor" açıklamasında bulundu.

HABERİ HASTANEDE SÖYLEDİLER

Kızının ölüm haberini nasıl aldığını anlatan anne Cengiz; "Öncelikle abisine bir polis tarafından telefon geliyor. Saat tam 9 da haber geldi. Gelen haber kaza geçirdi şeklindeydi. İnanın biz o yolu nasıl gittik bilmiyoruz. Durumu ağırsa kana ihtiyacı olacağını düşündük. Hastaneye gidene kadar bütün tanıdıklarımızı devreye soktuk. Bir haber var mı, neyi var diye. Duydukları halde bu acı haberi hiç kimse söyleyemedi. Bizim oraya gitmemiz gerektiğini ve ancak ailesine detaylı bilgi verileceğini söylediler ama bizim umudumuz hiç bitmedi. Oraya gittiğimizde oda oda baktık, nerede kalıyor diye sonra yoğun bakıma baktık. Odaya bakıyoruz yok. Acı haberi öyle aldık. Olayın haberini hastaneye gittiğimizde hastanede bir yetkili söyledi" dedi.

"KAZA DEĞİL DEDİLER"

Gözyaşları içerisinde, "Olaya kaza değil dediler. O an da beni apar topar ve götürdüler. Oğlum, eşim ve sevdiklerim ortadan yok oldu. Arıyorum arıyorum kimse cevap vermiyor. En sonunda dayanamadım açtım telefonu ve 'oğlum kardeşine ne oldu?' dedim. Acılı abi, 'Anne ben bunu sana söyleyemem" dedi. Sonra öğrendim, yıkıldım. Çok geç öğrendim. Acı o kadar büyüktü ki bana o haberi kimse veremedi. Zaman içerisinde öğrendim" diyerek sözlerini bitirdi.

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Kaynak: İHA

Neler Oluyor Hayatta, Nur Tuğba Namlı, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı - Son Dakika

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