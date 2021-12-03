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Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika

Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak

03.12.2021 09:58
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ismini ilçede inşa edilen bir park ve spor tesisine verdi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ismini ilçede inşa edilen bir park ve spor tesisine verdi.

Keçiören Belediyesi, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) isminin verildiği park ve spor tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Şehit Kubilay Mahallesi'ndeki açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Başak Cengiz'in ailesi katıldı.

Başkan Altınok, Başak Cengiz'i ölümsüzleştirmek için ismini inşa edilen yeni parka verdiklerini belirterek, "Mimar Başak Cengiz adını verdiğimiz park, yeşil alan ve spor tesisimizin açılışı oldukça anlamlı. Bütün Türkiye'nin yüreği dağlandı. Başak kızımız rahmetle, o cani ise lanetle anılacak. Taziyeye gittiğimizde anne ve babaya, 'Cani Başak Cengiz'in değil kendi kalemini kırdı' demiştim. Başak kıyamete kadar yaşayacak. Parkımızda çocuklarımız oynadıkça Başak hep anılacak. Bütün Türkiye Başak Cengiz'in avukatıdır ve toplumun vicdanıdır. Mahkeme süreci de özellikle toplumuz tarafından takip edilecektir. Kızımız ismi ise parkımızda ebediyen yaşayacak" dedi.

"Nakış nakış hizmetlerle örüyoruz"

İlçedeki hizmetleri artırarak Keçiören'i güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Altınok, "İlçemizdeki park sayısı 550'yi buldu. Çocuklarımız parklarımızdaki halı sahalardan ücretsiz faydalanıyor. Şehit Kubilay Mahallemize 7 tane park daha yapıyoruz. Kültür merkezi de yaptık, yakında açılışını yapacağız. Şehrimizin her tarafını nakış nakış hizmetlerle örüyoruz. Biz hizmetkarız, hizmetkar olmaktan da şeref duyuyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür' diyor. Mimar Başak Cengiz Parkımız Ankara'mıza, Keçiören'imize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar ve Cengiz ailesi, Başak Cengiz Park ve Spor Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. - ANKARA

Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak
Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak

Keçiören Belediyesi, Başak Cengiz, İstanbul, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başak Cengiz'in ismi Keçiören'de yaşayacak - Son Dakika


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