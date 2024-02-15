Başak Duman, Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Başak Duman, Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor

Başak Duman, Türkiye Güreş Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Milli Takım sporcusu Başak Duman, Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyona, U17 ve U20 kategorilerindeki kadınlar ile U17 erkekler kategorisindeki genç sporcuların mücadelesine sahne olacak.

15.02.2024 18:06  Güncelleme: 18:09
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Milli Takım sporcusu Başak Duman, Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını Güreş Antrenörü İbrahim Karaboğa gözetiminde Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sürdüren Bilecikli sporcu Başak Duman, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şampiyona öncesinde destekleri dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür eden Duman'ın katılacağı Türkiye Şampiyonası, U17 ve U20 kategorilerindeki kadınlar ile U17 erkekler kategorisindeki genç sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Şampiyona, 17-20 Şubat 2024 tarihleri arasında ilk etap maçlarıyla başlayacak ve 21-26 Şubat 2024 tarihleri arasında ikinci etap maçlarıyla devam edecek. Tüm karşılaşmalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başak Duman, Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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