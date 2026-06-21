Başkan Büyükkılıç\'tan Babalar Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesajında; "Dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren emek, alın teri ve fedakarlıkla bir ömür heybetli bir dağ gibi evlatlarının arkasında duran tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü bir baba olarak, en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Büyükkılıç, bu yıl 21 Haziran'a denk gelen Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında tüm babaların bu özel gününü tebrik ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etmesinin önemi değindi. Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın da Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirlemesi ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin anne, baba, çocuk her bir ferdi ile bütün olarak korunması bir devlet politikası olarak sürdürülebilir hale gelmeli ve bu doğrultuda yerel yönetimler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar sorumluluk almalıdır" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutlayarak, "Toplumsal yapımızda aile kurumu en önemli değerimiz olarak ön plana çıkar. Aile kurumu içerisinde ise her bir ferdin ayrı bir önemi, özel bir yeri vardır. Aile içerisinde çocuk, anne ve baba arasındaki bağ sevgi ve saygı ile kurulurken bu güçlü bağ sağlam bir toplumun temelini inşa eder. Toplumumuz, milletimiz ve devletimiz için en önemli değerlerimizin başında gelen aile kurumunun temel direği olarak ise babalardır" ifadelerini kullandı. Aile kurumu içerisindeki hiçbir ferdin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini anne ve babaların el birliği ile daha aydınlık yarınları inşa edeceklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bugünlerin anne ve babaları başta yarınların anne ve babalarını yetiştirecekler. Aile olmadan toplum, millet ve devlet olunmaz. Önce sağlam bir aile kuracak olan her anne ve baba yarınlarımız olan gençlerimizi ve gelecekteki güçlü aile ve sağlam toplumumuzu yetiştirecekler. Öte yandan her anne ve baba çocuklarının ilk örnek alacağı kişiler olacağını unutmamalı ve bu doğrultuda söyledikleri ile değil yaptıkları ile çocuklarına rolmodel olacağı bilinci ile hareket etmelidir" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, babası vefat etmiş ve çocuğunu kaybetmiş vatandaşların da acılarını paylaştığını kaydederek, "Babasını kaybetmiş canlarımızı gözeteceğiz, yavrusunu kaybetmiş babalarımıza destek olacağız, baba olma hasretinde olan vatandaşlarımıza dua edeceğiz ve şehadete yürümüş olan babalarımızın bizlere emanetlerine özellikle bugünlerde daha sıkı sarılacağız. Anne ve babaların hakları ödenmez ve onlar iyi ki varlar" diye konuştu.

Mesajında şehit babalarını ve şehit çocuklarını da unutmayan Büyükkılıç, "Başımızın tacı şehit babalarının ellerinden hürmetle öpüyor, kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan evlatlarımızı bağrıma basıyorum. Dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren emek, alın teri ve fedakarlıkla bir ömür heybetli bir dağ gibi evlatlarının arkasında duran tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü bir baba olarak, en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - KAYSERİ