Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki gençlerle buluşmaya devam ediyor. Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, Sıfır Atık projesi ile beraber Başakşehir'de kişi başına düşen atık miktarının 690 grama kadar düştüğünü ifade etti.

09.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:31
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Seninle Başardık" programı kapsamında ilçedeki gençlerle buluşmaya devam ediyor. Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, Sıfır Atık projesi ile beraber Başakşehir'de kişi başına düşen atık miktarının 690 grama kadar düştüğünü ifade etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki gençlerle buluşmaya devam ediyor. "Seninle Başardık" programı kapsamında Başakşehir'de bulunan okulları ziyaret eden Başkan Kartoğlu, Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin büyük sevgi seliyle karşılaşan Kartoğlu, hayata dair tavsiyeler verdi. Soru cevap yarışması yapan Başkan Kartoğlu, doğru cevap veren öğrencilere hediyeler dağıttı. Ayrıca Başkan Kartoğlu öğrencilerden gelen soruları da büyük bir dikkatle dinleyerek cevapladı.

"Meslek lisesi öğrencilerimizi istihdam fuarlarımıza ve festivallerimize davet ediyoruz"

Başakşehir'de eğitim gören öğrencilere yönelik birçok proje yaptıklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projelerimiz oluyor. Bunlardan biri her ay üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize deneme sınavları yapıyoruz. Bunun dışında öğrencilerimiz için gençlik oyunları düzenledik. Ayrıca öğrencilerimizin istihdamına yönelik festivallerimiz ve fuarlarımız var. Her yıl düzenliyoruz. Buna özellikle de meslek lisesi öğrencilerini davet ediyoruz" diye konuştu.

"Başakşehir'de kişi başı atık miktarı 690 grama düştü"

Sıfır Atık projesiyle Başakşehir'de kişi başına düşen atık miktarının İstanbul geneline göre ciddi miktarda azaldığını söyleyen Başkan Kartoğlu, "İstanbul'da her bir insanın ürettiği atık miktarı 1 kilo 200 gram. Başakşehir'de de 5 sene önce aynıydı. Bizim hem sitelerde hem de okullarda yapmış olduğumuz birçok faaliyetten sonra Başakşehir'de geri dönüşüm başarıldığı için atık miktarı 690 grama düştü. Bir sürü ağaç kurtardık. Geri dönüşüm ile beraber devletimize çok büyük kaynaklar sağlamış olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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