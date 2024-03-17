Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirlilerle bir araya gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a bir sürpriz yaptı. Kurum için hazırlanan ve büyük beğeni toplayan şarkı, sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.
Başakşehir Kent Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinliklerine Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da katıldı. İlçe sakinleri, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşlik ettiği Murat Kurum'a büyük destek verdi.
"Murat Kurum tabii Murat Kurum"
Başkan Yasin Kartoğlu, Murat Kurum için hazırladıkları şarkı için şunları söyledi:
"Buradan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a bir şarkı hazırladık, onu da dinletmek istiyoruz. Birkaç satırını da paylaşmak istiyorum. Samimiyetle gurur verir bize, Murat Kurum tabii Murat Kurum. Hep birlikte istikrar, Murat Kurum tabii Murat Kurum."
Başkan Kartoğlu, dillere pelesenk olacak o şarkıyı, "Herkesin dilinde kim o gelen? Murat Kurum tabii Murat Kurum" mesajıyla sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Sözleri çok beğenilen şarkı, sosyal medya platformlarında kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı.
"Başakşehir İstanbul'un parlayan yıldızı olacak"
Ziyarette Başakşehirlilere hitap eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul hepimizin olacak. 31 Mart akşamı İstanbul'a kavuşacağız. Başakşehir'in her taşında emeğimiz var. Burada yaşadım, çocuklarım burada okula gitti. Eşim burada öğretmenlik yaptı. Başakşehir, bizim için ayrı bir yere sahip. İyi ki varsın Başakşehir, iyi ki sizlerle yok arkadaşıyız. Başakşehir bugün birliğimiz ve beraberliğimizi buradaki coşkusuyla gösteriyor. Başakşehir İstanbul'un parlayan yıldızı olacak" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Murat Kurum için şarkı hazırladı - Son Dakika
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