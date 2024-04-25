Başakşehir Belediyesi Çocuklarla Felsefe Zirvesi Düzenledi - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Çocuklarla Felsefe Zirvesi Düzenledi

Başakşehir Belediyesi Çocuklarla Felsefe Zirvesi Düzenledi

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar için felsefe alanında yeni çözümlerin üretileceği, Çocuklarla Felsefe Zirvesi düzenledi. Zirvede çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok konu başlığı masaya yatırıldı.

25.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:28
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Başakşehir Belediyesi, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar için felsefe alanında yeni çözümlerin üretileceği, Çocuklarla Felsefe Zirvesi düzenledi. Zirvede çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok konu başlığı masaya yatırıldı.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Çocuklarla Felsefe Zirvesi düzenledi. Çocuklar için felsefe alanında yapılan ve yapılabilecek olan çalışmalar alanında uzman akademisyenlerle birlikte konuşuldu.

Empati dili ve doğru iletişim

Zirvede, çocukların gelişimine en doğru ve yerinde katkı sağlanmasının detayları konuşuldu. Çocukların gelişim süreçlerindeki empati dili ve doğru iletişim yöntemleri de ele alındı. Ayrıca, çocukların aile içi süreçlerinden okul çağı dönemlerine kadar, etkili iletişim ve doğru yönlendirmelere de dikkat çekildi.

Özel oturumlar yapıldı

7 konu başlığında yapılan Çocuklarla Felsefe Zirvesi'nin birinci özel oturumunda "Neden Çocuklarla Felsefe?", ikinci özel oturumunda "Çocuk Edebiyatından Örneklerle Çocuklarla Felsefe Uygulamaları" ele alındı. Çalıştay masalarının birincisinde ise "Eğitimde Felsefenin Rolü", ikinci çalıştay masasında "Eleştirel Düşünme ve Çocuklar İçin Felsefe", üçüncü çalıştay masasında, "Sınıf İçinde Çocuklarla Felsefe Uygulamaları", dördüncü çalıştay masasında Zihinsel Etkinlikler ve P4C", beşinci çalıştay masasında "Çocuklar için felsefe ve Oyun" konuları görüşüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi Çocuklarla Felsefe Zirvesi Düzenledi - Son Dakika

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