Başakşehir Belediyesi Düşünce Akademisi\'nde Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Düşünce Akademisi'nin konusu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Camii oldu. Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuloğlu'nun konuk olduğu programda Ayasofya'nın bilinen ve bilinmeyen yönleri ele alındı.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Düşünce Akademisi'nde birbirinden önemli konular işlenmeye devam ediyor. Şehir Sanat'ta düzenlenen ve Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği bu ay ki programda İstanbul'un simge eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı. Görenleri kendisine hayran bırakan Ayasofya-i Kebir Camii'nin bilinen ve bilinmeyen yönlerini Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu anlattı.

"Ayasofya'yı dolaşmak derya gibidir"

Ayasofya'yı iki bölüm halinde anlatacağını ifade eden Topçuoğlu, "Onlarca saat konuşsanız Ayasofya'yı bitiremezsiniz. Derya gibidir Ayasofya'yı dolaşmak. Sizlerle iki bölüm halinde paylaşacağız Ayasofya'yı. Bana hep sorarlar 'Hocam Ayasofya'nın altına hiç girdiniz mi?' diye. Hiç girmek nasip olmadı ama giren hocalarımızın, kurul üyelerimizin paylaşımlarını aktaracağım. Bugün Ayasofya'nın efsanelerinden bahsedeceğim. Bir sonraki bölümümüzde ise Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile başlayan yeni dönemini aktaracağım. Eğer nasip olursa bir de Ayasofya-i Kebir Camii'nde bir buluşmamız olacak" diye konuştu. - İSTANBUL