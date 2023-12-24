 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir Belediyesi Düşünce Akademisi'nde Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir Belediyesi Düşünce Akademisi'nde Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Düşünce Akademisi'nde Ayasofya-i Kebir Camii'nin bilinen ve bilinmeyen yönleri ele alındı. Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuloğlu'nun konuk olduğu programda Ayasofya hakkında bilgiler paylaşıldı.

Başakşehir Belediyesi Düşünce Akademisi\'nde Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı
24.12.2023 - 09:22,  Güncelleme: 09:24
Abone Ol

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Düşünce Akademisi'nin konusu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Camii oldu. Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuloğlu'nun konuk olduğu programda Ayasofya'nın bilinen ve bilinmeyen yönleri ele alındı.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Düşünce Akademisi'nde birbirinden önemli konular işlenmeye devam ediyor. Şehir Sanat'ta düzenlenen ve Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği bu ay ki programda İstanbul'un simge eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı. Görenleri kendisine hayran bırakan Ayasofya-i Kebir Camii'nin bilinen ve bilinmeyen yönlerini Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu anlattı.

"Ayasofya'yı dolaşmak derya gibidir"

Ayasofya'yı iki bölüm halinde anlatacağını ifade eden Topçuoğlu, "Onlarca saat konuşsanız Ayasofya'yı bitiremezsiniz. Derya gibidir Ayasofya'yı dolaşmak. Sizlerle iki bölüm halinde paylaşacağız Ayasofya'yı. Bana hep sorarlar 'Hocam Ayasofya'nın altına hiç girdiniz mi?' diye. Hiç girmek nasip olmadı ama giren hocalarımızın, kurul üyelerimizin paylaşımlarını aktaracağım. Bugün Ayasofya'nın efsanelerinden bahsedeceğim. Bir sonraki bölümümüzde ise Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile başlayan yeni dönemini aktaracağım. Eğer nasip olursa bir de Ayasofya-i Kebir Camii'nde bir buluşmamız olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başakşehir Belediyesi, İstanbul, Sanat, Kültür, İstanbul, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi Düşünce Akademisi'nde Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı - Son Dakika


09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48
RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Son Dakika
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34 Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 10:03:24. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir Belediyesi Düşünce Akademisi'nde Ayasofya-i Kebir Camii ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement