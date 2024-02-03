Başakşehir Belediyesi Kentsel Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Titizlikle sürdürülen yerinde yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranı yüzde 50'den yüzde 12'ye indirildi. Bu oranın 2 yıl içinde yüzde 8'e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor.
Model şehirciliğin modern ilçesi Başakşehir'de kentsel yenileme süreci titizlikle yürütülüyor. Muhtemel Marmara depremine karşı, ilçenin dört bir yanında hummalı çalışmalar gerçekleştiren belediye, yapılan yerinde yenileme çalışmaları sayesinde, 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoku oranı yüzde 12'ye indirdi.
Güvercintepe Mahallesi'nde ada bazlı çalışmalar kapsamında inşa edilen Kayapark Sakura Evleri'nde sona yaklaşıldı. Ziya Gökalp Mahallesi'nde yürütülen ada bazlı çalışmalar kapsamında ise Yuvam Başakşehir Evleri'nin inşaatına başlandı ve 20 yılı aşan konut sorunu çözüme kavuşturuldu. Şahintepe Mahallesi'nde ise Burgaz Çarşı-1, Burgaz Çarşı-2, Burgaz İnci Evleri ve Burgaz Başak Evleri projeleri ile ilçeye depreme dayanıklı binlerce konut kazandırılacak. Yine sağlam konut, sosyal yaşam alanlarıyla örnek olacak Ebruli Başakşehir projesinin yapımı da hızla sürüyor.
Yapımı devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirilen konut projeleriyle Başakşehir'de güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuldu. Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort'ta hayat başladı. Sosyal konut çalışmaları kapsamında inşa edilen Yuvam Bahçeşehir Evleri'nde yeni yaşam alanlarının kapıları açıldı. Kentsel yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranının 2 yıl içinde yüzde 8'e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL
Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Weathers'ın uykusunda huzur içinde öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, film, televizyon, sanat ve spor alanında yaptığı katkılarla tanınan bir isimdi.
Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını kutlayarak, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi.
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi ve 2 kez ameliyat oldu. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Tanrıöğen'in rol arkadaşı Aliye Uzunatağan, onu bekleyeceklerini ancak senaryoda değişiklikler yapıldığını söyledi.
Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik "şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
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