Başakşehir Belediyesi Kentsel Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Titizlikle sürdürülen yerinde yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranı yüzde 50'den yüzde 12'ye indirildi. Bu oranın 2 yıl içinde yüzde 8'e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Model şehirciliğin modern ilçesi Başakşehir'de kentsel yenileme süreci titizlikle yürütülüyor. Muhtemel Marmara depremine karşı, ilçenin dört bir yanında hummalı çalışmalar gerçekleştiren belediye, yapılan yerinde yenileme çalışmaları sayesinde, 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoku oranı yüzde 12'ye indirdi.

Güvercintepe Mahallesi'nde ada bazlı çalışmalar kapsamında inşa edilen Kayapark Sakura Evleri'nde sona yaklaşıldı. Ziya Gökalp Mahallesi'nde yürütülen ada bazlı çalışmalar kapsamında ise Yuvam Başakşehir Evleri'nin inşaatına başlandı ve 20 yılı aşan konut sorunu çözüme kavuşturuldu. Şahintepe Mahallesi'nde ise Burgaz Çarşı-1, Burgaz Çarşı-2, Burgaz İnci Evleri ve Burgaz Başak Evleri projeleri ile ilçeye depreme dayanıklı binlerce konut kazandırılacak. Yine sağlam konut, sosyal yaşam alanlarıyla örnek olacak Ebruli Başakşehir projesinin yapımı da hızla sürüyor.

Yapımı devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirilen konut projeleriyle Başakşehir'de güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuldu. Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort'ta hayat başladı. Sosyal konut çalışmaları kapsamında inşa edilen Yuvam Bahçeşehir Evleri'nde yeni yaşam alanlarının kapıları açıldı. Kentsel yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranının 2 yıl içinde yüzde 8'e, 5 yıl içinde ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL