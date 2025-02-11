TEM otoyolunda kar yağışı dron ile görüntülendi
Başakşehir TEM Otoyolu'nda yoğun kar yağışı dron kamerasına yansıdı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı Başakşehir'i beyaz örtüyle kapladı. TEM Otoyolu'nda kar manzarası havadan görüntülendi. Trafik akışında bir aksaklık yaşanmadığı görülürken, yoğun kar yağışının otoyol ve çevresini beyaza bürüdüğü gözlendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Başakşehir'de Kar Yağışı Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?