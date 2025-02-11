Başakşehir\'de Kar Yağışı Dron ile Görüntülendi

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TEM otoyolunda kar yağışı dron ile görüntülendi

Başakşehir TEM Otoyolu'nda yoğun kar yağışı dron kamerasına yansıdı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı Başakşehir'i beyaz örtüyle kapladı. TEM Otoyolu'nda kar manzarası havadan görüntülendi. Trafik akışında bir aksaklık yaşanmadığı görülürken, yoğun kar yağışının otoyol ve çevresini beyaza bürüdüğü gözlendi. - İSTANBUL