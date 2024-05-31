Başakşehir\'de Tamir Edilemeyen Rögar Hastalık Tehlikesi Yaratıyor

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Başakşehir'de tamir edilemeyen rögar yüzünden öğrenciler ve vatandaşlar hastalık kapma tehlikesi yaşıyor. Defalarca gelen İSKİ ekipleri duruma bir türlü çözüm bulamıyor.

Başakşehir Oyak Kent'te okullar bölgesinde patlayan ve aylardır tamir edilemeyen rögar hastalık saçma tehlikesi taşıyor. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Lisesi, Oyakkent İlkokulu ve Ortaokulu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi'nin bulunduğu alanda altı ay önce lağım patladı. İSKİ ekipleri gelerek müdahale etti fakat çözüm olmadı. Kanalizasyon yine tıkanarak lağım suyu akmaya devam etti. Veliler İstanbul Büyükşehir Belediyesine Mart başından itibaren onlarca şikayet kaydı açtı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), pislik akan kanalizasyona karşı gelerek temizlik yaptı. Ancak sorun yeniden tekrarladı. Koşarak lağım suyu üstünden geçen çocukların görüntüleri kameralara yansıdı.

"Öğrenciler bu kokuya katlanmak zorunda kalıyor"

Lağım suyu nedeniyle rahatsız olduğunu dile getiren orta okul öğrencisi Selim Kaplan, "Genelde hep bu manzara ile karşılaşıyoruz. Buradaki rögar kapağından hep lağım suyu akıyor bundan dolayı çok rahatsız oluyoruz. Bu dönemin başından beridir böyle hep bu şekilde görüyoruz. Yukarıda otobüs durağı var çoğu öğrenci bu yolu kullanıyor. Öğrenciler bu kokuya katlanmak zorunda kalıyor. Bizim sağlığımız işçin çok tehlikeli bir durum. Bu nedenle hastalıklar kapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar buraya düşüp kalkıyor, ellerini yüzlerine sürüyorlar"

Öğrencilerin kötü bir şekilde kokudan etkilendiğini belirten Mert Emirhan, "Kötü bir koku geliyor, çocukların okuluna yakın bir mesafede. Kesinlikle çok sıkıntılı bir durum. Çocukların tam okul güzergahının önü buradan yürüyerek evlerine gidiyorlar. Bu suya basıp sınıflarına giriyorlar. Çocuklar buraya düşüp kalkıyor, ellerini yüzlerine sürüyorlar. Bir an önce bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL