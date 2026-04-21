Başarılı Öğrenciler Kaymakam'ı Ziyaret Etti

21.04.2026 09:05
Germencik'te başarılı öğrenciler Kaymakam Sultan Doğru tarafından kabul edildi ve tebrik edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde atletizm ve akıl-zeka oyunlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çeken öğrenciler, Kaymakam Sultan Doğru tarafından makamında kabul edildi.

Çamköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Beren Aydınlı, atletizm branşında il birinciliği elde ederken, bölge yarışmalarında il ikincisi olma başarısı gösterdi. Aydınlı ayrıca takım halinde bölge birinciliği derecesi aldı. Çamköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Şükriye Naz Güler ise akıl ve zeka oyunlarında il ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Kaymakam Sultan Doğru, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Çamköy Ortaokulu Müdürü Zeynep Akyay ve Müdür Yardımcısı Osman Güllü de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

