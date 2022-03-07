Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri - Son Dakika
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Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri

07.03.2022 11:14
Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğunun düzenlediği 'Zirve 22' etkinliği kapsamında, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinden, alanında başarılı yöneticiler söyleşilere katıldı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğunun düzenlediği 'Zirve 22' etkinliği kapsamında, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinden, alanında başarılı yöneticiler söyleşilere katıldı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğunun bu yıl 7. kez düzenlediği 'Zirve 22' etkinliği öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte, her biri alanında uzman 10 konuşmacı, iki gün boyunca 'Denge' konusu çerçevesinde söyleşiler gerçekleştirdi. Kendileri için dengenin ne olduğunu anlatan konuşmacılar, öğrencilere kariyer önerilerinde bulunarak ilham verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, konuşmacıların verdiği kariyer tavsiyelerini dinledi, tecrübelerinden ilham aldı. - İZMİR

Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri

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Yaşar Üniversitesi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başarılı yöneticilerden gençlere kariyer önerileri - Son Dakika


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