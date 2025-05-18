Başarıyla Döndüler: 22 Madalya ile Gurur Kaynağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden, toplam 22 madalya ve ödülle yurda dönen öğrenciler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz, gururumuz oldu" dedi.

Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarında başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran öğrencileri tebrik etti. Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz, gururumuz oldu. 42'nci Balkan Matematik Olimpiyatı; 3 altın, 3 bronz, 14'ncü Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı; 1 altın, 2 gümüş, 1 mansiyon ödülü, 59'ncu Mendeleev Kimya Olimpiyatı; 2 gümüş, 2 bronz,

25'nci Asya Fizik Olimpiyatı; 1 gümüş, 5 bronz, 2 mansiyon ödülü. Ülkemize madalya ve ödüllerle dönen geleceğin bilim insanı gençlerimizi ve bu başarılara emekleriyle katkı sunan tüm veli ve öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum." - ANKARA