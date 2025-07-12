Başboş Köpeklerin Saldırısı Patnos\'ta Hayvanları Telef Etti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı büyük bir zarara neden oldu. Sarısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Haydar Özyavuz'a ait bahçedeki 25 hindi ve tavuk telef oldu.

Olay, öğle saatlerinde Haydar Özyavuz'un kısa bir süreliğine evine gittiği sırada yaşandı. Eve döndüğünde hayvanlarını yerde hareketsiz halde bulan Özyavuz, büyük bir üzüntü yaşadı.

Saldırının ardından konuşan Haydar Özyavuz, hayvanların hem manevi hem de maddi değerinin büyük olduğunu belirterek, "Emek verip büyüttüğüm hayvanlarım bir anda telef oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Yetkililerden başıboş köpekler konusunda önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Mahalle sakinleri de benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. - AĞRI