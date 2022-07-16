Başdanışman Topçu, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başdanışman Topçu, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi

16.07.2022 11:30
Başdanışman Topçu, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi

63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Rektörlük Konferans Salonu'nda verdiği " Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz" başlıklı konferans öncesinde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, Üniversitenin Şeref Defteri'ni de imzalayan Topçu'ya görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteye teşriflerinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Hükümet, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başdanışman Topçu, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi - Son Dakika

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