Başhemşire Şen "Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli" - Son Dakika
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Başhemşire Şen "Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli"

13.05.2022 17:49
Başhemşire Şen "Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli"

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Nevin Şen, hemşirelerin doğumdan ölümüne kadar insanların yanlarında olduğunu söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Nevin Şen, hemşirelerin doğumdan ölümüne kadar insanların yanlarında olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ve Başhemşireliği tarafından Hemşireler günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Nevin Şen, hemşirelerin hastanelerde doğumdan ölüme, bulaşıcı olmayan hastalıklardan enfeksiyon hastalıklarına, akıl sağlığından kronik durumlara kadar erişilebilir, birey merkezli ve bütüncül bir sağlık bakımı sunduğunu belirtti. Covid-19 pandemisinde hemşirelerin hem klinik, hem de saha çalışmalarında en önde rol oynadığını anımsatan Şen, desteklenen ve güçlendirilmiş hemşirelik gücünün önemine değindi. Sağlık hizmetinin sunumunda hemşirelerin önemine vurgu yapan Hastane Başmüdürü Fatma Şahin ise, her gün onlarca yaşama dokunan hemşirelerin sonsuz saygı ve takdiri hak ettiğini ifade etti.

"Doğrudan hastaya dokunan bir meslek"

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hemşireliğin doğrudan hastaya dokunan, sevinci, hüznü içinde barındıran bir meslek olduğunu ifade ederek her türlü övgüyü fazlasıyla hak ettiğini belirtti. Pandemi döneminde tüm sağlık camiası olarak yoğun bir süreçten geçtiklerini dile getiren Prof. Dr. Balbay, bu süreçteki emekleri ve çabaları için tüm hemşirelere teşekkür etti.

Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, pandemi döneminde hayatını kaybeden hemşireleri rahmet ve minnet ile anarken, tüm hemşirelerin gününü tebrik etti.

Hemşireler Günü ve Haftasını kutlayarak sözlerine başlayan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin ise, konuşmasında hemşirelik mesleğinin özlük hakları, istihdam, nitelikli eğitim gibi sorunlarına eğilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Sağlık sisteminin vazgeçilmezleri"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hemşirelere en verimli ve mutlu çalışma ortamını oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti. Hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Rektör Çakar, yaşam deneyimleri ve yöneticilik tecrübelerinden yola çıkarak hemşirelik mesleğinin çok kıymetli ve değerli olduğunu dile getirerek tüm hemşirelerin Hemşirelik Günü ve Haftasını kutladı.

Konuşmaların ardından Hemşireler Günü dolayısıyla hazırlanan video sunumu yapıldı. Sonrasında sahneye davet edilen Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Türk Sanat Müziği dinletisi, davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Müzik dinletisine Rektör Çakar ve beraberindekiler de eşlik etti.

Dinleti sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Yücel'e katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. - DÜZCE

Başhemşire Şen Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli
Başhemşire Şen Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli
Başhemşire Şen Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli

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Düzce Üniversitesi, Hastane, Rektör, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başhemşire Şen 'Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli' - Son Dakika


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