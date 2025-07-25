Başiskele 3. Yöresel Kültür Festivali ertelendi

Başiskele Belediyesi, 25-27 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan 3'üncü Yöresel Kültür Festivali'ni, Eskişehir'deki orman yangınlarına müdahale sırasında şehit olan 10 kişinin anısına duyulan saygı gereği erteledi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, festivalin ertelendiği kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatırasına saygı gösterilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Başiskele 3. Yöresel Kültür Festivali'miz orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatırasına saygı gereği ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" - KOCAELİ