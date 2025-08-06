Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başarılı Genç Sporcuları Ağırladı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sporda Kocaeli'nin gururu olan başarılı gençleri ağırlayarak kendilerini tebrik etti.

Başiskele'de spora ve sporculara büyük destek sağlayan Belediye Başkanı Yasin Özlü, katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar alarak ilçenin gururu olan gençlerin sevinçlerine ortak oluyor. Uluslararası Zafer Kupası'nda yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 71 kiloda madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor güreş branşı sporcusu Ömer Gül'ü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'nda gösterdiği üstün başarıyla milli takıma seçilen, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Kardi'in kızı Nil Zülal'i belediyede misafir etti. Başarılı sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Yasin Özlü, katıldığı şampiyonalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ