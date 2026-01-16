Başkan Özlü: "Hedefi olan genç, güçlü Türkiye demektir" - Son Dakika
Başkan Özlü: "Hedefi olan genç, güçlü Türkiye demektir"

Başkan Özlü: "Hedefi olan genç, güçlü Türkiye demektir"
16.01.2026 10:21  Güncelleme: 10:23
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, lise öğrencileriyle düzenlenen 'Gençlerle Baş Başa' programında hedef belirlemenin önemini vurguladı ve gençlerin güçlü bir Türkiye için kritik bir rol oynadığını belirtti.

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bir genç için hedefleri çok önemli. Hedefi olan genç, güçlü bir gelecek, güçlü bir Türkiye demektir" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerle Baş Başa" programı kapsamında lise öğrencileriyle buluştu. Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Özlü, eğitim ve kariyer hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Konuşmasında planlı çalışmanın ve hedef belirlemenin önemine değinen Özlü, "Hedefleriniz ile şu andaki mesafeyi iyi analiz edin. Aradaki o açığı kapatmak için neler yapmanız gerektiğini düşünün ve planlayın. Mümkünse konfor alanınızdan çıkmaktan çekinmeyin. Bir genç için hedefleri çok önemli. Hedefi olan genç, güçlü bir gelecek, güçlü bir Türkiye demektir" dedi.

Başarısızlık kavramına da değinen Başkan Özlü, sonuç alınamayan her çabanın bir tecrübe olduğuna işaret ederek, sürecin doğru analiz edilmesi halinde bunun bir kazanıma dönüşeceğini ifade etti.

Programda bir öğrencinin "Bu şehir için hayaliniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Başkan Özlü, Başiskele için en büyük hayalinin; gençlerin, kadınların, çocukların ve ailelerin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir inşa etmek olduğunu belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Hedefi olan genç, güçlü Türkiye demektir' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Özlü: "Hedefi olan genç, güçlü Türkiye demektir" - Son Dakika
