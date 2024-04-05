Başiskele Belediyesi Personel İftar Buluşması Gerçekleştirildi

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Başiskele Belediyesi'nin geleneksel personel iftar buluşması gerçekleştirildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Çok şükür bu dönem de sizlerle birlikte güzel işler yapacak olmanın büyük mutluluğu içindeyim. Omuz omuza, gönül gönüle inşallah 5 yıl daha Başiskele'mizi birçok güzel işle buluşturacağız" dedi.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nin önünde Yeşilyurt Mahallesi Semt Meydanı'nda dün kurulan iftara meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Zorlu bir seçim sürecini hep birlikte geçirdik. Bu süreçte bize çok büyük destek sağladınız. O yüzden tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Çok şükür bu dönem de sizlerle birlikte güzel işler yapacak olmanın büyük mutluluğu içindeyim. Omuz omuza, gönül gönüle inşallah 5 yıl daha Başiskele'mizi birçok güzel işle buluşturacağız. Yeni dönemimiz kentimize ve tüm Başiskeleli komşularımıza hayırlı olsun. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, hayır ve hasenatları kabul eylesin. Şimdiden Kadir Gecemizi de tebrik ediyor, bayramda da hep birlikte kucaklaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KOCAELİ