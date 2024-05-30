Başiskele Belediyesi Personeline Etik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Yerel

Başiskele Belediyesi Personeline Etik Eğitimi Verdi

Başiskele Belediyesi Personeline Etik Eğitimi Verdi

Başiskele Belediyesi, 25-31 Mayıs Etik Haftası dolayısıyla personeline etik eğitimi vererek, etik kültürünü yerleştirmeyi amaçladı.

30.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Başiskele Belediyesi, 25-31 Mayıs Etik Haftası dolayısıyla kamu etiği ve etik yönetimi konusunda farkındalığı artırmak ve etik kültürünü yerleştirmek amacıyla personeline etik eğitimi verdi.

Başiskele Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Etik Haftası'nda eğitim düzenleyerek, personelinde farkındalık oluşturdu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen etik eğitimine belediye personelleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Hülya Alp Verdi tarafından verilen eğitimde, belediye çalışanlarına etik değerlerin ve kuralların önemi, kamu hizmetinde şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, sürdürülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri konusunda bilgiler verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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