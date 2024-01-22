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Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde Eğitimlere Devam Ediyor - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde Eğitimlere Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından geleceğin teminatı gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda inşa edilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi\'nde Eğitimlere Devam Ediyor
22.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:14
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Başiskele Belediyesi tarafından geleceğin teminatı gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda inşa edilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün Türkiye Yüzyılı'nda gençlere en büyük armağanı olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Kocaeli'nin en büyük gençlik merkezi olmasının yanı sıra gençlere yönelik eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle bölgenin yeni cazibe mekanı oluyor.

Teknolojik altyapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde daha önce satranç, işaret dili, hat sanatı, müzik, sosyal medya, öfke kontrolü, diksiyon, grafik tasarım ve psikoloji eğitimleri verilmeye başlanmıştı. Eğitim yelpazesini genişleten Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde verilen bu derslerden sonra yeni dönemde İngilizce, robotik kodlama, resim, sosyal medya, tinkercad ile 3D tasarım, ofis programları, işaret dili, siber güvenlik, öfke kontrolü ve panik atağa bilişsel müdahale eğitimleri verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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