Başiskele Belediyesi, YKS Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Sunacak

Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı sonuçlar elde ederek üniversite tercihi yapmaya hak kazanan gençlere YKS tercih danışmanlık hizmeti verecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Başiskele Belediyesi, ilçedeki gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarını bu yıl da yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin tercihlerini uzman rehber öğretmenleri eşliğinde doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Başiskele'de "YKS rehberlik ve danışmanlık hizmeti" ücretsiz olarak verilecek.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile gençlere yönelik hizmetlerini aralıksız ve artırarak sürdüren Başiskele Belediyesi, GençBüs Mobil Gençlik Merkezi gençlerin ayağına kadar götürerek uzman eğitmen eşliğinde gençlerin tercih yapmalarına fırsat sunacak.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman rehber öğretmen eşliğinde adaylar, sınavda kazandıkları puana göre kendileri için en uygun mesleği ve en güzel eğitimi sunacak olan üniversiteyi 1 Ağustos Cuma gününden itibaren GençBüs'te tercih için tavsiyeler alabilecekler.

YKS tercih süresi boyunca 9 ayrı noktada 13 gün gençleri ağırlayacak olan GençBüs Mobil Gençlik Merkezi'nin ilk durağı Barbaros Semt Meydanı olacak. Üniversite adayları, Çarşamba günü 14.00 ile 21.00 saatleri arasında bu hizmetten faydalanabilecek. - KOCAELİ