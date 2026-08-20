150 yıllık köprünün bağlantı yoluna parke döşendi - Son Dakika
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150 yıllık köprünün bağlantı yoluna parke döşendi

150 yıllık köprünün bağlantı yoluna parke döşendi
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Başiskele Belediyesi ekipleri, Seymen Mahallesi Musaoğlu Sokak ile Servetiye Cami Mahallesi'ndeki tarihi Servetiye Taş Köprüsü'ne bağlantı sağlayan yolu parke taşlarıyla yeniledi. Yaklaşık 150 yıllık Osmanlı dönemi köprüsü, 2008'de tescil edilerek koruma altına alındı ve 2012'de restore edildi. Araç trafiğine kapalı olan köprü, yaya ziyaretçiler tarafından kullanılıyor.

Başiskele'de, Osmanlı döneminde inşa edilen yaklaşık 150 yıllık Servetiye Taş Köprüsü'ne giden bağlantı yolu parke taşlarıyla yenilendi.

Alınan bilgiye göre, Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki ulaşım altyapısı çalışmaları kapsamında, Seymen Mahallesi Musaoğlu Sokak ile Servetiye Cami Mahallesi'nde yer alan tarihi köprüye bağlantı sağlayan güzergahta düzenleme yapıldı. Ekipler, yaya ulaşımının sağlandığı bağlantı yolunu parke taşlarıyla kapladı.

150 yıllık tarihi köprü

Yuvacık Barajı mevkisinde Kiraz Deresi üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Servetiye Taş Köprüsü, Servetiye Cami ve Servetiye Karşı köylerini birbirine bağlıyor. Yaklaşık 22 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde tek gözlü olarak yöresel taş işçiliğiyle inşa edilen yaklaşık 150 yıllık köprü, 2008'de tescillenerek koruma altına alındı.

2012 yılında aslına uygun restore edilen ve günümüzde araç trafiğine kapalı olan köprünün, yaya olarak bölgeyi gezen ziyaretçiler tarafından kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 150 yıllık köprünün bağlantı yoluna parke döşendi - Son Dakika

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