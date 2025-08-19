Başiskele\'de Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Başiskele'de vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için üstyapı çalışmalarına süratle devam edilirken, birçok yol asfaltla kaplanıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir köşesinde asfaltlama seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Sepetlipınar Mahallesi'nde Demirci, Hanımeli, Taşıl, Deniz, Nusret ve Beğendik adlı sokakları; Karadenizler Mahallesi'nde Manav, Kaldırım, Ermiş, Alpere, Korgan, Korhan ve Hocalar adlı sokakları ve Döngel Mahallesi Erkin Sokağı'nı sıcak asfalt ile kaplayarak ulaşım kalitesini artırdı. Ekipler ayrıca Döngel Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nin altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan kısımlarını sıcak asfaltla kaplayarak yol onarım çalışmasını tamamladı. - KOCAELİ