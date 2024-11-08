Başiskele\'de \'Ayşegül\'ün Hayal Dünyası\' Tiyatro Oyunu Miniklerle Buluştu

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Başiskele'de çocuklara yönelik "Ayşegül'ün Hayal Dünyası" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Ala Mekan'da sahnelenen Ayşegül'ün Hayal Dünyası isimli çocuk tiyatro oyununa minik tiyaroseverler yoğun ilgi gösterdi. Velileriyle birlikte salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, heyecanla ve büyük bir dikkatle oyunu izledi. Tiyatro oyuncularıyla minik tiyatroseverlerin sürekli etkileşim içinde olduğu oyunda çocuklar, müzikler eşliğinde hep birlikte dans etti. - KOCAELİ