Başiskele Cumhuriyet Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Başiskele ilçesindeki Cumhuriyet Caddesinde yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçenin önemli güzergahlarından Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları ilerliyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, şantiye alanını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Ardından Özlü, sahadaki işçiler ve bölge esnafıyla da bir araya geldi.

Başkan Yasin Özlü, caddenin yeni yüzüyle ilçeye değer katacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenle yürüdüğü, esnafımızın bereketle kepenk açtığı Cumhuriyet Caddemizi daha modern, daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Proje kapsamında, bölgenin altyapı hatları yenilenirken cadde üzerindeki yol ve kaldırımlar da revize ediliyor. Kablo hatlarının yer altına alınmasıyla görsel kirliliğin önüne geçilmesi hedeflenirken, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanarak caddenin hizmete açılması planlanıyor. - KOCAELİ