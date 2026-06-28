Başiskele\'de "Gazze Günleri" dayanışması

Başiskele'de sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Gazze Günleri" etkinlikleri sürüyor.

Başiskele Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hayata geçirilen organizasyon, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve bölge halkına maddi, manevi destek sağlamak amacıyla Başiskele Sahili'nde devam ediyor. Cuma akşamı Başiskele Fatih Camisi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hafta sonu sahil şeridine taşındı. Etkinlik alanında oluşturulan hayır çarşısı stantları, vatandaşlardan ilgi gördü.

Hayır çarşısının gelirleri Gazze'ye gönderilecek

STK'lar tarafından açılan stantlarda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve yiyecekler Gazze yararına satışa sunuldu. Hayır çarşısından elde edilen tüm gelirlerin Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi. Ayrıca ilçedeki bazı esnafın da hafta sonu cirolarının belirli bir kısmını kampanyaya bağışlayarak destek verdiği öğrenildi. Alanda çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında ise Filistin davasına yönelik farkındalık etkinlikleri yapıldı.

"Şartlar ne olursa olsun Gazze'yi unutmayacağız"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin siyaset üstü insani bir durum olduğunu vurguladı. Özlü, "Belki oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarına tamamen çare olamayacağız ama Başiskele Sahili'nden safımızı, yerimizi net bir şekilde dünyaya ilan ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun Gazze'yi unutmayacağız. Kudüs'ü kalbimizden eksik etmeyeceğiz. Filistin denizden nehire özgür oluncaya kadar, denizden nehire özgür Filistin demekten vazgeçmeyeceğiz. Başiskele'de Gazze Günleri'ni bu amaçla düzenliyoruz. 'Gazze için ben de varım' diyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, kalbi Gazze için atan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, ilahi ve ezgiler seslendirdi. "Minia Kudüs Tırı" da vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Masum çocuklar ayakkabılarla anıldı

Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise sahil şeridine kurulan sergi oldu. Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgelemek adına onlarca çocuk ayakkabısı yan yana dizildi. Ayakkabıların yanında yer alan, "Bu Ayakkabılar Büyüyemeyen, Koşamayan, Deniz Kenarında Oynayamayan, Yarım Kalan Hayatlar... Gazze'nin Çocukları" yazılı panolar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı. - KOCAELİ