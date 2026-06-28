Başiskele'de "Gazze Günleri" dayanışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başiskele'de "Gazze Günleri" dayanışması

Başiskele\'de "Gazze Günleri" dayanışması
28.06.2026 11:51  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele Belediyesi ve 50'den fazla STK iş birliğiyle düzenlenen Gazze Günleri etkinliklerinde hayır çarşısı, çocuk atölyeleri ve farkındalık sergileriyle Filistin halkına destek sağlanıyor.

Başiskele'de sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Gazze Günleri" etkinlikleri sürüyor.

Başiskele Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hayata geçirilen organizasyon, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve bölge halkına maddi, manevi destek sağlamak amacıyla Başiskele Sahili'nde devam ediyor. Cuma akşamı Başiskele Fatih Camisi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hafta sonu sahil şeridine taşındı. Etkinlik alanında oluşturulan hayır çarşısı stantları, vatandaşlardan ilgi gördü.

Hayır çarşısının gelirleri Gazze'ye gönderilecek

STK'lar tarafından açılan stantlarda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve yiyecekler Gazze yararına satışa sunuldu. Hayır çarşısından elde edilen tüm gelirlerin Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi. Ayrıca ilçedeki bazı esnafın da hafta sonu cirolarının belirli bir kısmını kampanyaya bağışlayarak destek verdiği öğrenildi. Alanda çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında ise Filistin davasına yönelik farkındalık etkinlikleri yapıldı.

"Şartlar ne olursa olsun Gazze'yi unutmayacağız"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin siyaset üstü insani bir durum olduğunu vurguladı. Özlü, "Belki oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarına tamamen çare olamayacağız ama Başiskele Sahili'nden safımızı, yerimizi net bir şekilde dünyaya ilan ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun Gazze'yi unutmayacağız. Kudüs'ü kalbimizden eksik etmeyeceğiz. Filistin denizden nehire özgür oluncaya kadar, denizden nehire özgür Filistin demekten vazgeçmeyeceğiz. Başiskele'de Gazze Günleri'ni bu amaçla düzenliyoruz. 'Gazze için ben de varım' diyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, kalbi Gazze için atan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, ilahi ve ezgiler seslendirdi. "Minia Kudüs Tırı" da vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Masum çocuklar ayakkabılarla anıldı

Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise sahil şeridine kurulan sergi oldu. Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgelemek adına onlarca çocuk ayakkabısı yan yana dizildi. Ayakkabıların yanında yer alan, "Bu Ayakkabılar Büyüyemeyen, Koşamayan, Deniz Kenarında Oynayamayan, Yarım Kalan Hayatlar... Gazze'nin Çocukları" yazılı panolar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlikler, Başiskele, Filistin, Çocuk, Gazze, Sanat, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de 'Gazze Günleri' dayanışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:14:49. #7.12#
SON DAKİKA: Başiskele'de "Gazze Günleri" dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.